Chau Madrid: Leon Goretzka renovó contrato con el Bayern

Alemania

El campeón de la Bundesliga y Leon Goretzka acordaron una renovación hasta 2026, convirtiendo a Goretzka junto al también recién renovado Joshua Kimmich en uno de los pilares del proyecto de futuro del club muniqués.

"El equipo, el club y el entorno no sólo son muy profesionales, sino también familiares. Esta mezcla es una de las garantías de éxito de este club. Me alegro mucho de que me hayan permitido ampliar mi contrato anticipadamente hasta 2026”, fue citado el futbolista formado en la cantera del Schalke 04 en la nota de prensa del Bayern.