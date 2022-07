Ciclismo: Egan Bernal descartado para la vuelta a España, se recupera de anterior accidente

El exitoso campeón colombiano de ciclismo, Egan Bernal, se recupera del accidente que sufrió el pasado 24 de enero cuando entrenaba en las afueras de Bogotá. Pedaleaba a 60 kilómetros por horas, cuando impactó contra un bus que estaba en la carretera.

En su momento el pedalista señaló que pensó que el accidente no fuera tan grave; “Obviamente tenía un dolor insoportable, ha sido el dolor más grande de mi vida. Me aguanté como unos 30 o 40 minutos desde que me caí hasta que llegué al hospital. Cuando me desperté de la cirugía me dijeron: ‘Usted pudo haber muerto’”, indicó.