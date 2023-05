Colombiano 'Rodallega' también denuncia insultos racistas en partido por Copa Sudamericana

No solo España fue noticia de insultos racistas esta semana, anoche el futbolista colombiano de Santa Fe, Hugo Rodallega, dijo en una entrevista post partido que recibió insultos racistas en el duelo por Copa Sudamericana frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata disputado en Argentina.

Emocionado y entre lagrimas el futbolista de 37 años nacido en Candelaria Colombia, dijo que dentro del campo de juego puede haber roses, lo habitual en el fútbol, pero recibir tales insultos desde las graderías no justifica nada.

“Que la gente empiece a meterse con la gente por la raza, en vez de rabia, me da tristeza. A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros", se refirió el ariete colombiano con respecto al público seguidor de Gimnasia.