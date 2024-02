Cargando...

El Alto.

(APG).- Always Ready inicia este martes (20:30) su participación en la Copa Libertadores de América, torneo en el cual competirá por cuarta vez consecutiva y su rival de la fecha será Sporting Cristal, de Perú, con la ventaja de que arrancará como local en el estadio Municipal de Villa Ingenio.



Este compromiso marcará una página histórica para la ciudad de El Alto, porque por primera vez será sede de un partido de la Copa Libertadores, producto del esfuerzo de las autoridades municipales que invirtieron para la instalación de un sistema de iluminación junto a la dirigencia millonaria que se encargó del colocado del césped natural encima del artificial.



Pese a que las lluvias han sido constantes en estos días, el club anunció que el terreno estará en buenas condiciones para el encuentro de ida de la segunda fase de la Libertadores.



El cuadro de la banda roja tuvo la oportunidad de jugar el viernes en este escenario frente a FC Universitario, siendo la primera vez que sus jugadores pisaban el nuevo césped. Luego de estar acostumbrado al sintético, se notó que bajó la intensidad de su habitual juego. Esa noche hubo un empate a un gol que dejó disgusto en la afición con el cotejo internacional encima.



Los millonarios tratarán de borrar esa imagen con un triunfo ante Sporting Cristal, incluyendo en la formación a Dorny Romero, el dominicano que tiene su futuro en el fútbol ruso y que jugará la Libertadores con Always Ready hasta donde llegue el equipo.



El historial de Sporting Cristal contra planteles bolivianos es amplío a favor de los peruanos, el año pasado venció a The Strongest, en el estadio Hernando Siles, en uno de sus peores momentos. La actualidad de los cerveceros es distinta, con un invicto en el torneo local, con cinco triunfos y un empate.



El árbitro Alexis Herrera (Venezuela) controlará las acciones, asistido por: Antoni García y Migdalia Rodríguez. Juan Soto (Venezuela) será el juez VAR y Carlos López, el AVAR.



Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuéllar,

Marcos Salazar, Robson Matheus, José Carabalí, Moisés Paniagua, Dorny Romero y Wesley da Silva.

DT: Oscar Villegas.



Sporting Cristal: Renato Solís; Franco Medina, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Santiago González, Leandro Sosa, Joao Grimaldo y Martín Cauteruccio.

DT: Enderson Moreira.