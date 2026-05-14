Conoce a los equipos que jugarán por primera vez un Mundial

Todo aficionado sueña con ver a su país disputar un Mundial. Sin embargo, para muchas de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, esa ilusión parecía imposible.

Pero el Mundial de 2026 cambiará muchas cosas. La ampliación del torneo a 48 selecciones —que será organizado por Canadá, México y Estados Unidos— abrió la puerta a países que antes apenas podían imaginar una clasificación.

Y esta vez habrá nuevas caras.

Cuatro selecciones disputarán por primera vez una Copa del Mundo: Cabo Verde, Jordania, Curazao y Uzbekistán. Historias distintas, culturas distintas y un mismo sueño: hacer historia en el escenario más grande del fútbol.

Hasta ahora, el récord de debutantes en una edición mundialista era de seis selecciones, conseguido en Alemania 2006 con los estrenos de Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Trinidad y Tobago y Ucrania.

Ahora, el fútbol vuelve a abrirse al mundo.

CABO VERDE: las pequeñas islas que quieren sorprender al planeta

Cabo Verde, un archipiélago volcánico frente a la costa occidental de África, logró la clasificación tras quedarse con el Grupo D africano y superar a Camerún.

Con apenas 525 mil habitantes, se convirtió en una de las naciones más pequeñas en llegar a un Mundial.

La clasificación desató una verdadera locura en Praia, la capital del país. Música, bailes y celebraciones inundaron las calles después de la victoria decisiva ante Eswatini.

“El vestuario se llenó de música y todos empezamos a bailar. Ahí sentimos que tenía que ser nuestro día”, recordó el defensor Roberto “Pico” Lopes.

La identidad cultural del equipo también juega un papel clave. El grupo suele compartir cachupa —el plato nacional elaborado con maíz y frijoles— mientras suenan ritmos tradicionales como el funaná.

Los “Blue Sharks” ya habían mostrado crecimiento en la Copa Africana de Naciones, pero clasificar al Mundial llevó la emoción a otro nivel.

Ahora compartirán grupo con España, Uruguay y Arabia Saudí.

Y aunque el reto parece enorme, en Cabo Verde nadie quiere despertar del sueño.

JORDANIA: del desierto al Mundial

Jordania finalmente consiguió la clasificación después de años de intentos frustrados.

Ubicada entre Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel y Palestina, la nación árabe no solo es famosa por Petra y el Mar Muerto, sino también por una pasión futbolera que explotó tras la Copa Asiática de 2023.

“De niño jamás imaginé ver a Jordania en un Mundial”, contó el aficionado Zaid Al Atiyat.

La histórica clasificación llegó tras vencer 3-0 a Omán y asegurar el segundo puesto del Grupo B asiático.

El país vivió el logro como una fiesta nacional.

Uno de los momentos más virales del fútbol jordano ocurrió justamente en la Copa Asiática, cuando varios jugadores celebraron un gol imitando la forma tradicional de comer mansaf, el plato típico elaborado con cordero y yogur fermentado.

En el Mundial enfrentarán a Austria, Argelia y Argentina.

Las esperanzas del equipo pasan principalmente por Mousa Al-Tamari, figura del Stade Rennais y considerado el mejor futbolista jordano de la historia.

CURAZAO: la isla caribeña que hará historia

Curazao, una pequeña isla del Caribe perteneciente al Reino de los Países Bajos, se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a una Copa del Mundo.

Con apenas 156 mil habitantes, el país aprovechó la nueva distribución de plazas en la CONCACAF para escribir la página más importante de su historia futbolística.

La clasificación estuvo cargada de tensión. Curazao necesitaba un empate ante Jamaica y sufrió hasta el último minuto, cuando un penal fue anulado por el VAR.

“Sentí que el corazón se me detenía”, recordó Brenton Balentien, líder de la hinchada conocida como “Captain Blue Face”.

La selección tiene una fuerte influencia neerlandesa: muchos futbolistas nacieron en Países Bajos y fueron dirigidos durante la clasificación por el histórico entrenador neerlandés Dick Advocaat.

Pero la identidad de la isla es mucho más amplia. En Curazao conviven varios idiomas y culturas, mientras el fútbol y la fiesta parecen ir siempre de la mano.

Su grupo no será sencillo: enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Aun así, la sensación en la isla es clara: pase lo que pase, ya ganaron.

UZBEKISTÁN: el gigante asiático que rompió la maldición

Uzbekistán hizo historia al convertirse en la primera selección de Asia Central en clasificarse a un Mundial.

Después de décadas quedando al borde de la clasificación, el país finalmente logró romper la maldición.

“Todo Uzbekistán esperó este momento durante 34 años”, explicó el aficionado Jaloliddin Makhmudov.

La antigua república soviética selló su boleto tras una campaña invicta y una clasificación celebrada como un acontecimiento nacional.

El fútbol es el deporte más popular del país y la nueva generación ilusiona a millones. Entre sus principales figuras aparece Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, además de jóvenes talentos como Oston Urunov y Abbos Fayzullaev.

Uzbekistán también contará con una figura de lujo en el banquillo: Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006.

El país asiático quiere dejar de ser una sorpresa y convertirse en una de las historias más emocionantes del Mundial 2026.

Porque a veces, el fútbol también se trata de esto: pequeños países, enormes sueños y millones de personas creyendo que todo es posible.

Mira la programación en Red Uno Play