Conor McGregor es padre por tercera vez

El polémico luchador de UFC, Conor McGregor y Dee Devlin su pareja de toda la vida han sido padre por tercera vez, tras la llegada de Rian, el cual fue presentado por el irlandés en las redes sociales.

Conor y Devlin fueron padres por primera vez en 2017, cuando nació Conor Jr. En 2019 llegó Croia, la única hija de la pareja y ahora dan la bienvenida a Rian.

"Gracias dios por todo lo que me has dado. a mí y a mi familia en este mundo", escribía el irlandes. "Tanto el bebé como la mamá 'wonder woman' están genial. El clan McGregor ahora es de cinco y el bebé ha llegado sano", añadía.