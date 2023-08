'Raldes' es reelegido por cuatro años más en Oriente Petrolero

Cargando...

Santa Cruz.

Ronald Raldes fue reelecto como presidente de Oriente Petrolero, de las 10 mesas que se habilitaron, en todas ganó, de esta manera la institución refinera tendrá por 4 años consecutivos como mandamás al mencionado dirigente.

Cabe destacar que la jornada electoral en el conjunto Albiverde comenzó desde las 9 am de este sábado y se extendió hasta las 17 horas tal como estaba pactado, donde partían habilitados más de 4000 mil socios.

De los 4244 votantes habilitados solo ejercieron su derecho 984, de los cuales 721 fueron válidos, 21 votaron en blancos y 212 en nulos. De esta manera Ronald Raldes continuará al mando de Oriente Petrolero como presidente por 4 años más.

La jornada electoral en el plantel Albiverde transcurrió de manera normal, pese a que existió lluvia esporádica en toda la capital, se pudo apreciar en el ambiente democráticode San Antonio la presencia de ex dirigentes, ex futbolistas e incluso no pudo faltar la tamborita.

Cargando...

Pasada las 18 horas se conoció con exactitud la cantidad de votos que proclamaba a Raldes como reelecto.

En desarrollo...