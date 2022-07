“Crecimos juntos, me pongo feliz cuando le va bien y triste si hay una derrota”: Marco Etcheverry sobre Erwin Sánchez

Santa Cruz

No son hermanos de sangre, pero sí vida, y donde hay afinidad uno siempre de regresa, como ocurre en el caso de Marco el diablo Etcheverry y Erwin Sánchez, dos canteranos de la Tahuichi, que triunfaron dentro y fuera del país en el ámbito del fútbol, y por si fuera poco, clasificaron con la selección boliviana al mundial del 1994 realizado en los Estados Unidos.

El ex mundialista Marco Etcheverry, sorprendió con su visita en pasado días a Erwin Sánchez en los entrenamientos de Oriente Petrolero y habló con la prensa verdolaga, donde se refirió a la afinidad que tiene con Platini.

“Erwin es mi hermano, él sabe que crecimos juntos desde los 10 u 11 años, nos ponemos super felices cuando le va bien, triste si hay una derrota”, manifestó el ex 10 de la selección nacional.

Después de haber hecho vida juntos en el mundo futbolístico, el Diablo y Platini continúan con los lazos de amistad, uno viaja constantemente y el otro dirige a Oriente Petrolero, un histórico de Santa Cruz y el país .

“ Para mí verlo es una felicidad enorme'' manifestó el también ex mundialista del 94.

El de la zurda, magnífica en su tiempo, también expresó ser hincha de Oriente Petrolero.

“Lastimosamente me dio tres meses para jugar en el club, porque el DC United me prestó por tres meses y solo pude jugar cuatro partidos'' declaró Etcheverry.



Por otro lado también manifestó ser querendón de su tierra, por tal motivo es que va y viene de Estados Unidos a Santa Cruz.

“Gracias a Dios tengo una autoestima muy alta y todo lo que la gente pueda opinar de mí, siempre será bienvenido porque me concentro en temas buenos y no en cosas mediocres". Sentenció el diablo

"Entre Platini y yo tenemos códigos de hermano no podemos hablar cosas específicas yo no puedo opinar de él, así como va va bien el muchacho” dijo el Diablo.

Sin embargo, también dijo estar agradecido con el club verdolaga.

“Soy agradecido con Oriente Petrolero, desde los ocho diez años me traía mi cuñado para ver a Oriente, después ya lo hacía solo, debido a que vivía a diez cuadras del estadio, por tal motivo soy más hincha que cualquiera” continuó Marco.

El diablo también se refirió a la relación con Diego Armando Maradona en vida, donde dijo que lo sigue amando y que cuando toca hablar de él es muy triste abarcar este tema.

“Después de su muerte lloré una semana. El me estimaba muchísimo, hasta en medio de mucha gente en la despedida del ‘Pibe’ me hizo llamar para decirme que me quería mucho”. Concluyó el Diablo Etcheverry