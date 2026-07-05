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Mundial 2026

Cristiano: "España es favorita", aunque confía en dar el golpe con Portugal

El capitán de Portugal reconoció que España parte con el cartel de favorita por su historia mundialista, aunque expresó su confianza en el equipo luso.

EFE

05/07/2026 16:54

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Criti
Estados Unidos.

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El capitán portugués Cristiano Ronaldo consideró este domingo que la selección española "es favorita" porque ya ha ganado un Mundial, que le encanta jugar contra España y que espera ganar y marcar.

"España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr", señaló.

Cristiano destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones.

"Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido".

El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial.

"Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco", añadió.

EFE

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