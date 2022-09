Destape mundial: revelan el nuevo apodo de Lionel Messi en el vestuario de Argentina

Argentina

Rodrigo de Paul, una de las figuras de la Selección argentina y uno de los jugadores más cercanos del plantel a Lionel Messi, sacó a la luz el apodo por el que llama al capitán del conjunto albiceleste: durante una entrevista, se refirió a él como “El Pequeño”.

La referencia se dio durante una respuesta acerca de si se sentía “jugador de selección”. “Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos invictos tiene con esta camiseta en la historia después de tantos monstruos que han pasado. Sin embargo, nunca te terminás de sentir jugador de Selección porque hay muchos futbolistas, todo el tiempo están saliendo. Somos un país que saca jugadores que son increíbles y uno tiene que seguir trabajando”, señaló en diálogo con TyC Sports.

Y agregó:

“Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco”.