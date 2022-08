Destino Qatar: Participó en cinco mundiales y es mexicano, entérate de quién se trata

El hombre récord recae sobre el nacido en Hidalgo, Rafa Márquez. El mexicano hizo historia en el mundial de Rusia 2018, al convertirse en el futbolistas en disputar más copas mundiales, en total cinco, sin embargo para el ex jugador de la selección mexicana este logro sólo queda en número, pues lamenta no haber sido campeón con la selección azteca.

"Al final, en esas cinco Copas llegué al mismo sitio, no pude hacer historia con la selección, que me hubiera gustado. Me fui con esa espinita que no pudimos llegar más allá de ese cuarto partido. Representa un número más, una estadísticas más y que el esforzarme para llegar a esas cinco Copas era por el hecho de poder hacer algo con mi selección y hacer historia".