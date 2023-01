Detuvieron al ejecutivo de FABOL, David Paniagua

Santa Cruz, Bolivia

El máximo dirigente del gremio de los futbolistas en Bolivia, David Paniagua, fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz de la Sierra, la mañana de este lunes, a raíz de una denuncia interpuesta por el hijo del fallecido entrenador Marcos Ferrufino, a quien FABOL le debía una importante cantidad de dinero.

Stefano Ferrufino, hijo del fallecido director técnico y según imágenes en redes sociales sociales, levantó una demanda en contra del secretario general de FABOL por el delito de estafa, acción que fue recibida por la fuerza policial para la posterior detención de Paniagua.

El dirigente del gremio no puso resistencia al momento de ser abordado por los integrantes de la FELCC, así que de inmediato acompañó a los efectivos hasta las oficinas de aquella institución.

En vida, Ferrufino, entrenador orureño, había mencionado que le estaban reteniendo 40 mil dólares, sin nada de justificación, pese a que los clubes que le debían aquel monto, San José y Sport Boys ya le habían depositado a una cuenta bancaria que el mismo director técnico se había conseguido.

En su momento el director técnico orureño dijo que el ahora detenido dirigente de futbolistas agremiados Paniagua, le había dicho que le cancelarían la deuda en tres cuotas.

"No entendí por qué en cuotas si ya tenían el total de mi dinero, al final terminé aceptando para no tener problemas. Me cancelaron la primera y segunda cuotas pero se olvidaron de la tercera, y eso estoy reclamando”, mencionó en ese entonces.