En la previa de un partido que puede marcar el destino de Bolivia, surge una duda que despierta curiosidad: ¿dónde queda Surinam?

Surinam no está tan lejos como parece. Se ubica en el norte de Sudamérica, sobre la costa del océano Atlántico, compartiendo frontera con Brasil, Guyana y la Guayana Francesa. Su capital, Paramaribo, se encuentra a orillas del mar.

Pero lo que más llama la atención no es solo su ubicación, sino sus particularidades:

Es el país independiente más pequeño de Sudamérica

Más del 90% de su territorio está cubierto por selva tropical

Es el único país sudamericano donde el idioma oficial es el neerlandés

Antes conocido como Guayana Neerlandesa, logró su independencia de los Países Bajos en 1975, y desde entonces ha construido una identidad única en la región.

¿Dónde queda Surinam? El rival clave de Bolivia en el camino al Mundial. Foto Google.

El rival que se interpone en el sueño

Ahora, ese país poco conocido se convierte en protagonista. Bolivia enfrentará a Surinam este 26 de marzo de 2026 en el estadio BBVA, en un duelo clave por el repechaje rumbo al Mundial.

La Verde llega a esta instancia tras terminar séptima en las Eliminatorias sudamericanas, manteniendo viva la ilusión de clasificar. Del otro lado, Surinam aparece como una de las sorpresas, tras superar un exigente proceso en Concacaf.

El partido no es uno más: abre el mini torneo intercontinental que definirá los últimos boletos para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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