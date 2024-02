Dos bolivianos mandan en la tabla de goleadores del Torneo Apertura

Cargando...

Bolivia.

(APG).- Esta es la tabla de goleadores del Campeonato Apertura de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse cinco de los ocho partidos que corresponden a la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.



CON TRES GOLES

Carmelo Algarañaz Bolívar



CON DOS GOLES

César Menacho Blooming

Francisco da Costa Bolívar

Moisés Villarroel Guabirá

Felipe Pasadore San Antonio

Enrique Triverio The Strongest



CON UN GOL

Wesley da Silva Always Ready

Ayron del Valle Always Ready

Antonio Bustamante Aurora

Fernando Arismendi Blooming

Rafael Mollercke Blooming

Richet Gómez Blooming

Patricio Rodríguez Bolívar

Fernando Saucedo Bolívar

Ramiro Vaca Bolívar

José Sagredo Bolívar

Joel Calicho FC Universitario

Daniel Camacho FC Universitario

Gustavo Peredo Guabirá

Augusto Seimandi Gualberto Villarroel SJ

Rodrigo Vargas Gualberto Villarroel SJ

Moisés Calero Gualberto Villarroel SJ

Alejandro Medina Independiente

Jonatan Cristaldo Independiente

Facundo Callejo Nacional Potosí

Marcos Andia Nacional Potosí

William Álvarez Nacional Potosí

Hugo Rojas Oriente Petrolero

Ángel Sánchez Real Santa Cruz

Jean López Real Santa Cruz

Yohan Parra Real Santa Cruz

Leonardo Justiniano Real Tomayapo

Matías Noble Real Tomayapo

Jorge Orozco Real Tomayapo

Agustín Graneros Real Tomayapo

Jaime Arrascaita The Strongest

Daniel Lino The Strongest

Michael Ortega The Strongest

Rodrigo Ramallo The Strongest

Luciano Ursino The Strongest

Cristian Esparza Wilstermann

Adrián Pacheco Wilstermann

Ariel Nahuelpán Wilstermann

Jefferson Tavares Wilstermann

Adrián Peña Wilstermann