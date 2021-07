DT de Atlanta United es despedido por abusar de sus futbolistas

Cargando...

¡Escándalo en el fútbol! Gabriel Heinze fue apartado del Atlanta United por abusar de los futbolistas tras ser acusado por el sindicato de jugadores de la MLS. Según relatan quelos malos tratos eran constantes durante los entrenamientos, partidos y concentraciones.

Según canal Fox, los futbolistas no podían tomar agua durante los entrenamientos o esta era reducida a cantidades muy limitadas, algunos jugadores debían estar dispuestos a ir al club a realizar distintos trabajos y a cualquier hora del día. Otras de las injusticias era que no les respetaba sus días de descanso.

Sin embargo, cuando se hizo oficial la salida de Heinze, el Atlanta United no hizo referencia a estas situaciones, sino que se limitó a indicar que fue por "cuestiones relacionadas con el liderazgo del equipo".

Además de que los aficionados no habían visto bien su decisión de no contar con la figura del equipo, el delantero venezolano Josef Martínez, que había expresado al equipo también su intención de no seguir en Atlanta.