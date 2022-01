Ecuador logró un empate clave ante Brasil en un partido con mucha polémica

Cargando...

Ecuador

La selección de Ecuador sumó un valioso punto en Quito luego de empatar 1-1 con Brasil en partido de la fecha 15 de las Eliminatorias de Conmebol al Mundial de la FIFA de Catar 2022. Un juego que no se olvidará por todo lo que sucedió y por las polémicas arbitrales de Wilmar Roldán.

En la primera etapa pasó de todo. El gol para la verdeamarela llegó a los 6 minutos gracias a Casemiro. Las cosas parecían no salirle bien a Ecuador, pues a los 15’ de juego se quedaba con diez hombres por la expulsión de su arquero, Alexander Domínguez.

El portero salió muy mal y terminó clavándole su pie a Matheus Cunha en el pecho. Falta descalificadora, que Wilmar Roldán, apoyado en el VAR, castigó con tarjeta roja.

El aparatoso partido provocó otra expulsión, esta vez del brasileño Emerson Royal, que había visto tarjeta amarilla al minuto 1, y que a los 20’ cambió la segunda cartulina amarilla por una roja. ¡Están todos locos!

Cargando...

A los 31’, Alisson Becker salió a despejar y en el camino parecía llevarse a Enner Valencia. El juez Roldán no dudó en expulsar al portero brasileño, pero el VAR lo llamó, le mostró las pruebas en video, y el árbitro reversó su decisión.

De fútbol, hay que decir que Brasil pudo ampliar su ventaja, pero que Ecuador no renunció a luchar por el resultado.



En la segunda parte llegó el premio ecuatoriano. A los 75’, Félix Torres ganó de cabeza en el área y puso el 1-1. Explotó la afición y se ilusionaban con remontar el partido.



En tiempo adicional, Roldán pitó penalti para Ecuador por una salida de Alisson Becker y una supuesta falta en el área. En medio de las protestas, el juez volvió a expulsar al arquero de la Verdeamarela, pero el VAR volvió a corregirlo: no hay penalti y no hay expulsión.



Empate 1-1 que le sirve a Ecuador para dar un paso más a su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y que será recordado por tantas polémicas del árbitro Roldán.