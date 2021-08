EEUU vence a Brasil y logra su primer oro olímpico en el voleibol femenino

Cargando...

Por Yuka Obayashi

TOKIO, 8 ago (Reuters) - El sueño de Estados Unidos de ganar su primera medalla de oro olímpica en voleibol femenino se hizo realidad el domingo, al derrotar a Brasil en sets corridos en la final de los Juegos de Tokio.

La opuesta estadounidense Andrea Drews anotó 15 puntos para guiar al equipo a una victoria sin contratiempos en el Ariake Arena de Tokio, en la que las medallistas de bronce de 2016 se impusieron por 25-21, 25-20 y 25-14.

"Teníamos un buen plan de juego para controlar a Brasil", dijo el entrenador de Estados Unidos, Karch Kiraly.

El equipo femenino de Estados Unidos había ganado antes tres medallas de plata y dos de bronce en el evento. "Por fin conseguimos un oro y nos convertimos en campeonas olímpicas", sostuvo Kiraly.

El momento culminante llegó cuando las estadounidenses se reunieron frente a los fotógrafos para hacerse una foto grupal después de colgarse las medallas de oro al cuello en el podio, un nuevo formato de premiación bajo las restricciones por el COVID-19.

Fue entonces cuando la canción de Queen "We are the champions" sonó a todo volumen en el recinto y las jugadoras cantaron abrazadas con los entrenadores y el personal del equipo.

Para la capitana Jordan Larson y Foluke Akinradewo, que participan en sus terceras Olimpiadas, la medalla de oro completó su "colección", pues ya tienen una plata y un bronce.

"Pensar que tengo una medalla de cada color es increíble"; dijo Larson, de 34 años.

Más temprano el domingo, Serbia, medallista de plata en Río y campeona del mundo, se impuso a Corea del Sur en sets corridos en el partido por el bronce para conseguir su segunda presea olímpica en voleibol.

La competición de voleibol concluyó con la final femenina por primera vez en la historia de los Juegos, apenas unas horas antes de la ceremonia de clausura y un día después de la definición del oro en la rama masculina.

"Es increíble", dijo Larson. "Creo que hay muchas cosas en el último año que han cambiado para la mujer en general. Creo que es genial estar aquí hasta el final, haber ganado y ahora ir a la ceremonia de clausura. Es realmente emocionante".

(Reporte de Yuka Obayashi; Editado en español por Javier Leira)