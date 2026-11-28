El astrólogo Giorgio Armas volvió a generar repercusión en redes sociales al compartir sus pronósticos para la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. El peruano, que días atrás anticipó el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, adelantó algunos acontecimientos que, según sus predicciones, marcarán el encuentro.

En la previa del esperado partido en el estadio Centenario de Montevideo, Armas publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que la definición llegará durante el primer tiempo. Además, pidió prestar atención a lo que sucederá dentro del campo de juego, ya que anticipó un hecho que calificó como "trascendente".

Entre sus pronósticos, el astrólogo también mencionó la posibilidad de un "arbitraje dudoso" y advirtió que durante el compromiso se verá un "soldado caído", una expresión que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Giorgio Armas también se refirió al futuro del equipo que conquiste la Libertadores y aseguró que el próximo campeón terminará perdiendo la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors.

Sus predicciones generaron comentarios y expectativa entre los aficionados, especialmente por el antecedente de su pronóstico sobre Boca. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la final entre Palmeiras y Estudiantes para conocer si sus nuevas afirmaciones coinciden con lo que suceda en la cancha.