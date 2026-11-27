La ilusión de conquistar el título mundial tendrá que esperar. La selección boliviana de fútbol de talla baja cayó por 7-2 ante Marruecos este viernes en Rabat y quedó eliminada de la lucha por el campeonato en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026.

Pese al resultado, el camino de Bolivia en el torneo todavía no termina. El combinado nacional tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad y luchar por un lugar en el podio.

Todavía queda un partido y una medalla por conquistar

Tras la derrota frente al conjunto marroquí, Bolivia deberá disputar el partido por el tercer puesto del campeonato.

Su próximo rival será el perdedor de la otra semifinal, que enfrenta a Argentina y Paraguay.

La selección nacional buscará recuperarse de este resultado y despedirse de la competencia con una victoria que le permita quedarse con la medalla de bronce.