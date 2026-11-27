La Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja Marruecos 2026 se acerca a su desenlace. Después de las semifinales de este viernes 27 de noviembre, quedarán definidos los dos seleccionados que disputarán el título de la segunda edición del certamen.

De acuerdo con el calendario oficial de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB), la gran final se jugará este domingo 29 de noviembre, desde las 19:00 en Marruecos, equivalente a las 15:00 en Bolivia.

Antes de ese encuentro, las dos selecciones que pierdan sus respectivas semifinales se enfrentarán por el tercer puesto, desde las 12:00 del mediodía (hora boliviana).

Argentina, actual campeón mundial, busca defender su corona, mientras que Bolivia, Marruecos y Paraguay también mantienen viva la ilusión de conquistar el título.

La expectativa está puesta en las semifinales, que definirán a los protagonistas de la gran cita mundialista y lo podrán ver en vivo por la página de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja.