La alegría y el orgullo se trasladaron de la cancha directamente a los vestuarios. Luego de una infartante definición desde el punto penal ante Colombia, un video difundido en redes sociales muestra la intimidad de la celebración de la selección boliviana de fútbol de talla baja tras sellar su histórica clasificación a las semifinales del Mundial de Marruecos 2026.

En las imágenes se observa al plantel dirigido por Julio César Lavadenz fundido en abrazos, saltando y coreando al unísono el tradicional grito de "¡Viva Bolivia!", reflejando el desahogo tras un encuentro sumamente disputado en la ciudad de Rabat. La euforia del grupo, encabezada por los jugadores que sostuvieron el empate 2-2 en los 40 minutos reglamentarios y definieron la serie por 6-5 en el marcador global —con el penal decisivo de Andru Villarpando—, rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de apoyo de los aficionados desde territorio nacional.

El combinado nacional llega a esta instancia manteniendo un invicto impecable en el certamen mundialista. Antes de dejar en el camino al cuadro cafetalero, Bolivia lideró con puntaje perfecto el Grupo 2 tras imponerse con autoridad ante Francia (6-0), México (3-1) y Sudán (2-1).

El desafío ante el anfitrión

Sin mucho tiempo para extender los festejos, la 'Verde' ya enfoca su preparación en el siguiente reto: este viernes 27 de noviembre se medirá ante la selección anfitriona, Marruecos, que llega tras eliminar a México por 3-0.

El compromiso por el pase a la gran final se disputará a partir de las 13:00 (hora de Bolivia) en Rabat y contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB). La final y el partido por el tercer puesto están programados para este domingo 29 de noviembre.