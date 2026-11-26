Una imagen que durante años pareció imposible podría hacerse realidad en Sudamérica: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo equipo en una misma cancha. La oportunidad podría llegar en la despedida de Carlos Tévez, que prepara un homenaje especial para el próximo 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires.

La presencia de Messi ya fue confirmada este jueves 26 de noviembre por la organización del evento, que anunció en sus redes sociales la participación del capitán argentino con un mensaje: “¡Leo Messi, la Bombonera te espera!”. De esta manera, la Pulga volverá a encontrarse con Tévez, su excompañero en la selección argentina.

La gran incógnita ahora es Cristiano Ronaldo. El portugués todavía no confirmó su asistencia, aunque Tévez manifestó públicamente su intención de tenerlo en el homenaje. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, había dicho anteriormente, dejando en claro que quiere contar con su antiguo compañero del Manchester United.

La expectativa no es menor: Tévez compartió vestuario con Messi en la selección argentina y con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Por eso, si el delantero portugués acepta la invitación, ambos astros podrían jugar por primera vez en el mismo equipo, después de protagonizar durante años una de las rivalidades más recordadas del fútbol mundial.

El encuentro, denominado “Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda”, también contará con Juan Román Riquelme y otras figuras que compartieron la carrera del exfutbolista. Entre los nombres mencionados aparecen Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra, además de excompañeros de Boca y de la selección argentina.

La despedida está prevista para el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. Por ahora, la presencia de Messi está asegurada; la de Cristiano Ronaldo sigue siendo la gran pregunta que mantiene en expectativa a los aficionados.