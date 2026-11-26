La Policía brasileña detuvo este jueves en Río de Janeiro a David Corrêa, futbolista del Vasco da Gama, en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas y armas y lavado de dinero, informó la institución.

La operación policial fue autorizada por la justicia del estado de Espirito Santo, región de origen de Corrêa.

Un video publicado por la televisión Globonews muestra al delantero vestido con ropa de entrenamiento, mientras es escoltado por un grupo de agentes hacia la salida del centro de prácticas del club carioca.

El futbolista ya se vio obligado a entregar por orden judicial el pasaporte a la Policía a finales de octubre, como parte de las investigaciones.

Foto: redes sociales.

Corrêa, de 31 años y conocido como DVD, juega en el Vasco desde 2024 y durante la actual temporada ha disputado 46 partidos y marcado seis goles.

Foto: redes sociales.

El jugador no participó en el último partido de la liga brasileña del Vasco, disputado el domingo pasado contra el Bragantino.