La ilusión de Bolivia sigue en marcha en Marruecos. La selección nacional de fútbol de talla baja afrontará este jueves 26 de noviembre un desafío clave frente a Colombia, con el objetivo de conseguir su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro está programado para las 17:45, hora boliviana. Los aficionados podrán seguir el compromiso en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).

Una fase de grupos perfecta

El equipo dirigido por Julio César Lavadenz llega a esta instancia después de completar una primera fase impecable. Bolivia debutó con una contundente goleada por 6-0 ante Francia, luego remontó y venció 3-1 a México, y cerró su participación con un triunfo por 2-1 frente a Sudán.

De esta manera, La Verde sumó nueve puntos de nueve posibles, terminó como líder del Grupo 2 y registró 11 goles a favor y apenas dos en contra. Entre sus jugadores destacados en esta primera etapa estuvieron Lucas Oliva y Amílcar Toledo.

Colombia, el próximo desafío

Al frente estará una selección colombiana que también consiguió avanzar a los cuartos de final. El combinado cafetero terminó segundo del Grupo 1, por detrás del anfitrión Marruecos, con cinco unidades.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán en un partido de eliminación directa. No hay margen para el error: el ganador obtendrá el boleto a las semifinales, mientras que el perdedor quedará fuera de la lucha por el título mundial.

Bolivia buscará dar otro paso en Marruecos y mantener vivo el sueño de llegar a la gran final, prevista para el domingo 29 de noviembre.