El francés Kylian Mbappé (27 años y 339 días) se convirtió, con su primer tanto ante el PSV Eindhoven, en el segundo jugador más joven de la historia en llegar a 75 goles en la Liga de Campeones, solo por detrás del argentino Lionel Messi, que alcanzó esa cifra con 27 años y 169 días.



Lo consiguió con un gol en el minuto 64, el tercero, el de la tranquilidad para un Real Madrid que había estado por debajo en el marcador y que sumó tres tantos en diez minutos en la segunda parte para firmar otra remontada europea (5-1 al final). Después, el francés tuvo tiempo de añadir un segundo gol a su cuenta particular.



Fede Valverde, capitán del Real Madrid, lo elogió después del partido: "Es un honor tenerlo con nosotros, es un ejemplo, cómo trabaja, entrena, cómo vive cada día. Dentro del campo intentamos aportarle los mayores posibles para que él pueda marcar, para que el Madrid gane".



El delantero parisino acumula 19 goles esta temporada con el Real Madrid, 13 en LaLiga (promedio de uno por partido) y 6 en la Liga de Campeones, al menos uno en cada uno de los cinco encuentros que ha disputado. Es el jugador más utilizado por Jose Mourinho, ya que no se ha perdido ningún partido oficial hasta el momento, y nunca ha sido sustituido antes del minuto 80.



El récord, no obstante, sigue en manos de Lionel Messi, quien no solo es el más joven de la historia en llegar a 75 goles en la máxima competición continental de clubes, sino que fue el primero, ya que nadie antes que él había alcanzado esa cifra. Sucedió el 10 de diciembre de 2014, en un encuentro de la fase de grupos de la 'Champions' 2014/2015 contra el PSG en Barcelona, en el que el tanto del argentino sirvió para empezar la remontada de un cruce que empezó 0-1 y terminó 3-1.



Después de Messi, al margen de Mbappé, otros tres jugadores llegaron a 75 goles en la Liga de Campeones, pero con más edad que el argentino. La tabla histórica de goleadores del torneo la encabeza Cristiano Ronaldo, con 140, seguido de Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) y Kylian Mbappé (76).



Entre ellos, Messi y Lewandowski necesitaron menos partidos que Mbappé (cumplió 103 ante el PSV) para alcanzar 75 tantos: 92 el argentino y 97 el polaco. Además, el francés lleva siete encuentros consecutivos de 'Champions' viendo portería, para un total de 26 goles en 29 partidos desde que llegó al Real Madrid, en el verano de 2024.



Mbappé ya estableció un récord europeo esta temporada. El 14 de octubre, al ser titular en la victoria de su equipo (3-4) ante la Roma, se convirtió en el jugador más joven de la historia (27 años y 298 días entonces) en llegar a 100 partidos disputados en la Liga de Campeones, superando el dato de Leo Messi, que lo hizo con 28 años y 84 días.



El delantero francés debutó en la Liga de Campeones el 27 de septiembre de 2016. El Mónaco recibía al Bayer Leverkusen y Mbappé, con apenas 17 años, saltó al césped en el minuto 77 en sustitución de Bakayoko. El partido terminó con empate a 1 y Kylian no vio portería, pero sí lo hizo el día de su primera titularidad. EFE