La cuenta regresiva está en marcha. Superdeportivo de Red Uno de Bolivia llegó hasta la Villa Imperial para mostrar cómo luce el estadio Víctor Agustín Ugarte, escenario donde esta noche se conocerá al campeón de la Copa Paceña.

En las imágenes se observa el buen estado del gramado y un panorama espectacular, con el imponente Cerro Rico de Potosí como telón de fondo, una postal que acompaña la previa de esta gran definición.

Real Potosí y Always Ready se enfrentarán desde las 19:00 en el partido de vuelta de la final. El equipo potosino buscará remontar el 1-3 de la ida, mientras que el conjunto alteño intentará defender su ventaja y quedarse con el título.

Desde la Villa Imperial, el equipo de Superdeportivo llevará toda la cobertura, con imágenes de la previa, el ambiente en las tribunas y las incidencias de esta final.