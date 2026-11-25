Una respuesta que da tranquilidad a la Selección Boliviana de Talla Baja. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) cubrirá los pasajes de retorno de 14 integrantes de la delegación nacional que actualmente representa al país en el Mundial que se disputa en Marruecos.

La confirmación fue realizada por José Claure, encargado de Marketing de la FBF, en contacto telefónico con la Red Uno de Bolivia. El funcionario informó que ya se coordinó con Reynaldo Medrano, representante de la delegación, para organizar el regreso el próximo 3 de diciembre, tal como lo solicitaron.

Según explicó Claure, los integrantes de la selección ya tienen cubierto el viaje desde Marruecos hasta São Paulo, Brasil, pero necesitaban asegurar el último tramo hasta Santa Cruz de la Sierra. La Federación se hará cargo de 14 boletos, tomando en cuenta que otros dos integrantes ya cuentan con sus pasajes.

Asimismo, Claure señaló que el respaldo a la Selección de Talla Baja se mantiene mediante coordinaciones con sus representantes. En ese sentido, destacó que, pese a que esta disciplina no cuenta con el reconocimiento de la FIFA ni de la Conmebol, la FBF brinda apoyo con recursos para su preparación y participación en torneos internacionales, bajo la gestión del presidente Fernando Costa.

«El ingeniero Fernando Costa siempre ha brindado apoyo a la Selección de Talla Baja, coordinando con sus representantes y otorgando recursos para su preparación y participación en torneos internacionales, pese a que esta disciplina no cuenta con el reconocimiento de la FIFA ni de la Conmebol».

En los últimos días, la delegación había expresado su preocupación por no tener asegurado el retorno a Bolivia, debido a la falta de recursos económicos. Incluso, sus representantes solicitaron apoyo de la población para conseguir los pasajes de vuelta.

Ahora, con el respaldo de la FBF, la selección tiene encaminada la solución para completar su viaje y regresar al país después de representar a Bolivia en la competencia internacional.