El fútbol formativo boliviano vuelve a ser protagonista fuera de nuestras fronteras. La Fundación Interstars Rush alcanzó el subcampeonato masculino Sub-13 en la International Rush Cup 2026, disputada en Estados Unidos, donde sus jóvenes futbolistas dejaron en alto el nombre de Bolivia.

La competencia comenzó el 19 de noviembre y reunió a equipos de distintas regiones y países. En ese escenario, el conjunto nacional tuvo la oportunidad de medirse ante rivales de alto nivel, demostrando su capacidad y talento durante el torneo.

Tras esta destacada participación, la delegación boliviana retorna este martes a Santa Cruz con el trofeo de subcampeón, un logro que la institución dedica a todo el país y que refleja el esfuerzo de los jugadores, el cuerpo técnico y las personas que acompañaron este proceso.

El resultado representa un motivo de orgullo para el fútbol juvenil nacional, ya que los futbolistas de la categoría Sub-13 consiguieron subir al podio en una competencia internacional y mostrar que el talento boliviano también puede destacar fuera de casa.