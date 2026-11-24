Brasil tuvo que trabajar para quedarse con la victoria frente a Jordania, pero una genialidad de Duduzinho terminó robándose las miradas. El jugador brasileño conectó una espectacular chilena y mandó el balón al fondo de la red para firmar uno de los goles más llamativos del Mundial de Fútbol de Talla Baja.

La jugada se produjo durante el encuentro disputado el lunes 23 de noviembre, en Rabat, Marruecos. En una acción de ataque, Duduzinho encontró el balón en el aire y, con una acrobática definición, logró superar al guardameta jordano. El registro del gol comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la calidad de la ejecución.

El tanto fue parte de la victoria brasileña por 3-2. Además de Duduzinho, Tolfo y Maikon también anotaron para el conjunto sudamericano, que consiguió su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, después de vencer por el mismo marcador a Irak en su debut.

Con este resultado, Brasil se mantuvo en la pelea por uno de los dos cupos del Grupo 3 para los cuartos de final, en una zona que también comparte con Argentina, Jordania e Irak.