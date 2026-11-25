Una imagen de su libreta de séptimo grado se volvió viral y mostró cómo le iba al astro argentino en la escuela. Educación Física fue la materia en la que obtuvo su mejor calificación.
25/11/2026 9:24
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Una imagen del boletín escolar de Lionel Messi, correspondiente a su etapa en séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario, Argentina, se hizo viral y despertó curiosidad sobre el rendimiento académico del futbolista durante su infancia.
El documento, cuando Messi tenía entre 12 y 13 años y ya jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, muestra que obtuvo un 10 en Educación Física, mientras que en la mayoría de las demás asignaturas alcanzó un promedio de 6.
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