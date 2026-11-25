Una imagen del boletín escolar de Lionel Messi, correspondiente a su etapa en séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario, Argentina, se hizo viral y despertó curiosidad sobre el rendimiento académico del futbolista durante su infancia.

El documento, cuando Messi tenía entre 12 y 13 años y ya jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, muestra que obtuvo un 10 en Educación Física, mientras que en la mayoría de las demás asignaturas alcanzó un promedio de 6.

Calificación de Messi en el colegio. Foto: redes sociales.

En Plástica y Música consiguió un 8 en cada materia. Por su parte, en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología registró calificaciones de 6.Sus antiguas maestras también recordaron cómo era durante aquella etapa. Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática, lo describió como un alumno tranquilo y tímido, que participaba poco en clases, pero que cambiaba completamente cuando salía al patio para jugar al fútbol.Mónica Domina, subdirectora y maestra de primer grado, coincidió en destacar su personalidad reservada y su pasión por el deporte. Según recordó, Messi tenía muchos amigos y era uno de los más buscados para integrar los partidos durante los recreos.