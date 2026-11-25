Una muestra de apoyo llegó desde Bolivia para la selección nacional de fútbol de talla baja, que representa al país en el Mundial de Marruecos. El alcalde de Caranavi, Marco Marconi, se comprometió a cubrir los pasajes aéreos de los 14 integrantes de La Verde para su retorno desde São Paulo hasta territorio boliviano.

El anuncio se realizó durante una videollamada con el entrenador de la selección, Julio César Lavadenz, cuyo contenido fue difundido en redes sociales. En la comunicación, la autoridad municipal ratificó su compromiso de financiar los boletos, con una inversión estimada de Bs 84.000.

"Comprometido como Marco Marconi, con hechos, no con palabras", manifestó el alcalde al director técnico.

Un partido de exhibición en Caranavi

Lavadenz recibió con alegría el anuncio y agradeció la predisposición de Marconi. Como muestra de gratitud, se comprometió a que, una vez que la delegación llegue al aeropuerto internacional de El Alto, se trasladará hasta Caranavi para compartir con sus habitantes y disputar un partido de exhibición.

La fecha y la logística del retorno todavía no están definidas, debido a que el equipo continúa en competencia y mantiene la expectativa de avanzar a las instancias finales del campeonato.

La Verdecita va por las semifinales

Tras superar la primera fase del Mundial de Marruecos, la selección boliviana se prepara para enfrentar a Colombia este jueves, en los cuartos de final.