América Helming Ramírez demostró que la perseverancia también gana medallas. La representante de Santa Cruz tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster, disputado este fin de semana en Cochabamba, donde consiguió tres preseas en la categoría de 35 a 39 años.

La atleta se quedó con el primer lugar en salto largo, con una marca de 4,30 metros, y también conquistó el oro en salto de altura. Además, subió al podio en los 100 metros planos, donde obtuvo la medalla de bronce.

Su participación tuvo un desafío adicional: días antes de la competencia sufrió un esguince de segundo grado, una lesión que dificultó su desempeño. Sin embargo, decidió competir y logró mejorar sus marcas y alcanzar el podio.

A las dificultades físicas se sumaron los problemas en la carretera rumbo a Cochabamba, donde se registraron desprendimientos que dejaron a varias flotas varadas y complicaron el viaje de los deportistas.

América Helming tras ganar medallas en la competencia. Foto: Red Uno de Bolivia.

América Helming junto a su entrenador Sebastián Torrico.Foto: Red Uno de Bolivia.

América Helming en el podio durante la premiación. Foto: Red Uno de Bolivia.

El campeonato reunió a más de 400 atletas de diferentes categorías y disciplinas, en las modalidades de pista, campo y ruta. Santa Cruz tuvo una destacada cosecha, con 66 medallas de oro, 50 de plata y 41 de bronce.

Así quedó el tobillo de América Helming tras sufrir un esguince antes de la competencia. Foto: Red Uno de Bolivia.

Helming, compitiendo en salto largo. Foto: Red Uno de Bolivia.

Pese a los obstáculos, América volvió a demostrar su nivel deportivo y aportó tres medallas a la delegación cruceña.