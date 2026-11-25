¡Se juega con el corazón y no hay mañana! Real Potosí y Always Ready se enfrentan este miércoles en la gran final de vuelta de la Copa Bolivia, en un partido que promete emociones hasta el último minuto. La cita será a las 19:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde los lilas intentarán dar vuelta la serie ante su gente.

El equipo potosino tiene una misión complicada: remontar el 3-1 que sufrió en el partido de ida, disputado en El Alto. Para quedarse con el campeonato en los 90 minutos, Real Potosí necesita ganar por tres goles de diferencia. Si vence por dos tantos, la definición se trasladará a los penales.

Al frente estará Always Ready, que llega con la ventaja en el marcador global. El Millonario puede quedarse con el trofeo incluso perdiendo por un gol, mientras que un empate o una victoria le permitirá celebrar el título sin complicaciones.

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas?

El club Real Potosí ya dio a conocer los precios para que su hinchada acompañe al equipo en esta jornada decisiva. Las entradas tienen los siguientes costos:

Preferencia: Bs 100.

General: Bs 80.

Curvas: Bs 40.

Menores: Bs 20.

Redes sociales de Real Potosí. Precios de las entradas y lugares donde se pueden adquirir.

La venta se realizará desde las 08:30 en las oficinas del club y en la tienda Doña Paulina. También estarán disponibles en las boleterías del estadio desde las 09:00. Las puertas del Víctor Agustín Ugarte se abrirán a las 13:30.

¿Quién dirigirá la gran final?

La designación arbitral estará a cargo de Jordy Alemán, de Tarija, como juez principal, mientras que José C. Gutiérrez, de Santa Cruz, estará en el VAR.

Así llegan los equipos

Real Potosí llega motivado después de conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Bolívar el pasado domingo, por el torneo todos contra todos. Ahora buscará trasladar ese buen momento a la final y conseguir una remontada que le permita festejar ante su público.

Always Ready, por su parte, llega después de vencer por 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo en condición de visitante. El conjunto alteño intentará mantener la ventaja conseguida en el primer encuentro y levantar el trofeo fuera de casa.

¿Qué está en juego?

Además de la corona de la Copa Bolivia, el campeón obtendrá el boleto Bolivia 3 para disputar la Copa Libertadores 2027. El subcampeón, por su parte, clasificará a la Copa Sudamericana.

La mesa está servida: Real Potosí quiere hacer respetar su casa y protagonizar una remontada, mientras Always Ready busca llevarse la copa. ¿Habrá festejo lila o celebración millonaria?