Llegó la hora de conocer al campeón. Real Potosí y Always Ready se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre, desde las 19:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, por el partido de vuelta de la final de la Copa Paceña 2026.

El conjunto alteño llega con ventaja después de imponerse por 3-1 en el compromiso de ida disputado en El Alto. Con ese resultado, Always Ready tiene a su favor dos goles de diferencia y le bastará con empatar o incluso perder por un tanto para quedarse con el título.

Por su parte, Real Potosí buscará una remontada ante su público. El equipo lila necesita ganar por dos goles de diferencia para igualar el marcador global y forzar la definición por penales, mientras que una victoria por tres o más tantos le permitirá consagrarse campeón directamente.

Además del trofeo, está en juego el boleto Bolivia 3 para la Copa Libertadores 2027, que será para el campeón, mientras que el subcampeón tendrá la clasificación Bolivia 1 a la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver el partido en vivo?

Los aficionados también podrán seguir las emociones de la final a través de YouTube, mediante el canal de los organizadores de la competencia, que ofrecerá una transmisión especial en formato de reacción.

Durante la emisión, los participantes comentarán y reaccionarán a las jugadas del encuentro, mientras el partido se verá en una pantalla pequeña dentro de la transmisión. De esta manera, los seguidores podrán vivir la definición acompañados de los comentarios y reacciones en tiempo real.