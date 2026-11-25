Jesús Owono retomó los entrenamientos en las instalaciones del FC Andorra, aunque por el momento trabaja de manera individual y sin realizar ejercicios específicos de portero. El guardameta comenzó con actividad física la semana pasada y este lunes continuó con su preparación, después de que sus compañeros finalizaran la sesión grupal.

El arquero ya había reaparecido públicamente el viernes, cuando asistió al partido frente al Leganés. Su vuelta a las instalaciones del club representa un nuevo paso en su proceso de recuperación, que durante las últimas semanas estuvo centrado principalmente en su estado emocional.

Owono todavía no se ha puesto los guantes ni ha vuelto a trabajar bajo los tres palos. Además, el club no anunció oficialmente su reincorporación y tampoco estableció una fecha para su regreso a la competición. Su evolución dependerá de cómo avance su recuperación mental, que continúa con el acompañamiento de especialistas.

El portero atraviesa este proceso después del trágico episodio ocurrido el 2 de noviembre, durante el encuentro entre el Andorra y el Leganés en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los minutos finales del partido, el delantero Jesús de Miguel recibió un fuerte impacto en el pecho con la rodilla del guardameta y sufrió una parada cardiorrespiratoria.

El futbolista fue trasladado a un hospital, donde falleció al día siguiente. Desde entonces, Owono ha recibido el respaldo de sus compañeros, quienes se han mantenido cerca de él y lo han acompañado durante este difícil momento.