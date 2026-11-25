Hay despedidas que el tiempo no consigue borrar. Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de aquel día en que el mundo del fútbol recibió una de sus noticias más dolorosas: la muerte de Diego Armando Maradona. El ídolo argentino falleció en 2020, a los 60 años, tras sufrir un paro cardíaco en su casa, en las afueras de Buenos Aires.

Desde entonces, el calendario marca un año más sin el hombre que convirtió una pelota en una obra de arte. Su talento lo llevó a conquistar el corazón de millones de aficionados y a escribir algunas de las páginas más memorables de la historia del fútbol.

Su momento más glorioso llegó en el Mundial de México 1986, cuando condujo a la selección argentina hasta el título. En aquel torneo dejó dos goles inolvidables ante Inglaterra: la polémica 'Mano de Dios' y el tanto conocido como 'El Gol del Siglo', una jugada en la que dejó atrás a varios rivales antes de vencer al arquero.

También hizo historia con el Napoli de Italia, club al que llevó a conquistar dos títulos de la Serie A y con el que se convirtió en un ídolo eterno. Su paso por Boca Juniors, Barcelona y otros equipos también forma parte de una carrera que marcó generaciones.

A seis años de su partida, los homenajes vuelven a multiplicarse. La Asociación del Fútbol Argentino, Boca Juniors y Napoli recordaron al Diez con mensajes e imágenes que mantienen viva su memoria.

Diego ya no está físicamente, pero su legado sigue recorriendo las canchas, en cada gambeta, en cada gol y en cada niño que sueña con jugar al fútbol.

Porque hay futbolistas que hacen historia y otros que se convierten en eternos. Seis años sin Maradona, pero una eternidad con su fútbol.