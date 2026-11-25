Esta noche se conocerá al campeón de la Copa Paceña 2026. Real Potosí y Always Ready se enfrentarán desde las 19:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, pero más allá de levantar el trofeo, hay una particularidad que genera dudas entre los hinchas: ¿por qué el ganador no podrá sumar una estrella a su camiseta?

La explicación está en la forma en que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contabiliza los títulos. Según explicó Klaus von Landwüst, director de Competiciones de la entidad, la estrella corresponde al campeón nacional del torneo de Liga, mientras que los vencedores de los certámenes de Copa reciben un reconocimiento independiente.

Es decir, existen dos distinciones: el campeón del torneo de Liga suma un título nacional, mientras que el ganador de la Copa Bolivia incorpora un campeonato de Copa a su palmarés, sin que se contabilice como una nueva estrella.

Este criterio se aplica desde 2023, cuando el fútbol boliviano comenzó a diferenciar las competiciones de Liga y Copa dentro de su estructura de torneos. La modalidad también tiene antecedentes en otros países, donde los campeonatos de Liga y los torneos de Copa se registran por separado.

Un ejemplo es Bolívar, que conquistó el torneo por series de 2023 y sumó ese logro como título de Copa. En 2024, San Antonio de Bulo Bulo ganó el torneo Apertura bajo el formato de series, mientras que Nacional Potosí se quedó con la Copa Bolivia en 2025.

¿Qué representa para Real Potosí y Always Ready?

Para Always Ready, conquistar la Copa Bolivia significaría sumar un título de Copa a su palmarés, mientras que para Real Potosí representaría su primer trofeo de esta competición, que se añadiría al campeonato de Liga obtenido en el Clausura 2007.

¿Qué premio recibirá el campeón?

Aunque el ganador no sumará una estrella de campeón nacional de Liga, el título tiene un premio deportivo importante: el campeón obtendrá el boleto Bolivia 3 para la Copa Libertadores 2027, mientras que el subcampeón clasificará a la Copa Sudamericana.

Así, Real Potosí y Always Ready tienen mucho más que un trofeo en juego: buscan hacer historia en la Copa Bolivia, aunque su conquista se registre de manera diferente a un campeonato nacional de Liga.