La emoción se siente en los alrededores del estadio Víctor Agustín Ugarte, donde los hinchas viven una verdadera fiesta en la previa de la gran final de la Copa Paceña. Entre camisetas, cánticos y muestras de apoyo, los aficionados comienzan a ingresar al escenario deportivo, pese a la lluvia que acompaña la jornada en la Villa Imperial.

Nuestro periodista José Quino, enviado especial de la Red Uno de Bolivia a Potosí, refleja el ambiente que se vive antes del decisivo encuentro entre Real Potosí y Always Ready, que definirá al campeón del torneo.

La expectativa es grande, especialmente porque Real Potosí buscará remontar el resultado adverso del partido de ida, en el que Always Ready se impuso por 3-1. Con ese marcador a favor, el conjunto alteño llega con ventaja, mientras que el equipo potosino intentará hacerse fuerte ante su público para darle vuelta a la serie.