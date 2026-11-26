Always Ready se consagró campeón de la Copa Bolivia 2026, también denominada Copa Paceña, tras empatar sin goles frente a Real Potosí en la final de vuelta disputada este miércoles 25 de noviembre en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial.

El conjunto alteño hizo valer la ventaja conseguida en el encuentro de ida, cuando derrotó por 3-1 al cuadro potosino en el estadio Municipal de Villa Ingenio, y cerró la serie con un marcador global de 3-1 para levantar el trofeo del torneo por series de la División Profesional.

Real Potosí no logró remontar la desventaja

El equipo lila llegó al compromiso con la obligación de revertir los dos goles de diferencia que arrastraba desde el primer encuentro.

Ante su público, Real Potosí buscó conseguir una victoria que le permitiera cambiar el rumbo de la definición. Sin embargo, no logró romper el empate y terminó despidiéndose de la posibilidad de conquistar el título.

Always Ready, por su parte, consiguió mantener su arco en cero y administrar la ventaja obtenida en El Alto, resultado suficiente para asegurar el campeonato.

El arquero Alain Baroja tuvo una actuación importante para el conjunto visitante, que logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

Always Ready asegura un premio internacional

Además del título, la consagración representa un importante resultado deportivo para Always Ready, debido a que la Copa Bolivia contempla un cupo para la Copa Libertadores 2027, sujeto a la distribución reglamentaria de las plazas internacionales.

El conjunto alteño llegó a la final después de eliminar a The Strongest en cuartos de final y a Independiente Petrolero en semifinales.

Real Potosí, entretanto, alcanzó la definición tras superar a Bolívar y posteriormente a Nacional Potosí, en una campaña que le permitió volver a disputar una instancia decisiva del fútbol profesional boliviano.

Polémica y agresión tras el pitazo final

La final de la Copa Bolivia terminó en medio de incidentes y enfrentamientos entre jugadores de Real Potosí y el árbitro Jordy Alemán, luego del empate sin goles que consagró campeón a Always Ready. Tras el pitazo final, los futbolistas del conjunto lila reclamaron airadamente por las decisiones arbitrales. Kevin Villegas y Jeferson Rivas recibieron tarjetas amarillas por sus protestas. Sin embargo, la situación se agravó cuando el arquero Cristian "Dibu" Martínez se acercó al juez y, después de varios empujones, Alemán supuestamente le propinó un manotazo en el rostro.