Un operativo policial sorprendió al fútbol brasileño este jueves. David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, fue detenido por agentes de la Policía en pleno centro de entrenamiento del club, en Río de Janeiro, mientras se desarrollaba una investigación por presuntos vínculos con una organización criminal.

El procedimiento forma parte de la Operación “A Tropa”, autorizada por la Justicia del estado de Espírito Santo, región de donde es originario el futbolista. Imágenes difundidas por GloboNews muestran al jugador con ropa de entrenamiento mientras es escoltado por varios agentes hacia la salida de las instalaciones deportivas.

El delantero, de 31 años y conocido como “DVD”, es investigado por presunta tentativa de homicidio, organización criminal armada, tráfico de drogas y coacción en el curso del proceso. La investigación también apunta a una estructura sospechosa de tráfico de armas y lavado de dinero, con presuntos vínculos con la facción criminal Comando Vermelho.

¿De qué se lo acusa?

El caso se originó a partir de una tentativa de homicidio registrada en marzo de 2024 en la ciudad de Serra, en Espírito Santo. A partir de ese hecho, las autoridades comenzaron a investigar a una presunta organización criminal y sus actividades.

David ya había quedado bajo la lupa de la Policía. A finales de octubre, por orden judicial, tuvo que entregar su pasaporte como parte de las investigaciones. Además, en agosto, las autoridades allanaron su vivienda en Río de Janeiro y se incautaron de teléfonos celulares y documentos.

Su situación en el Vasco

Corrêa juega en el Vasco da Gama desde 2024 y durante la actual temporada disputó 46 partidos, en los que convirtió seis goles. El futbolista no estuvo presente en el último compromiso del equipo frente a Bragantino, disputado el domingo pasado.

Tras conocerse la detención, el club informó que está colaborando con las autoridades y que aguarda el desarrollo de las investigaciones.

Es importante aclarar que David no tiene una condena por estos hechos. Su situación corresponde a una investigación judicial y deberá responder ante las autoridades mientras avanza el proceso.