La búsqueda de nuevos talentos continúa en Sporting Santa Cruz. Este jueves 26 de noviembre, el club realizará una nueva jornada de captación para niños que sueñan con abrirse camino en el fútbol y formar parte de sus divisiones menores.

En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a los nacidos en 2018 (Sub-9), 2017 (Sub-10) y 2016 (Sub-11). Las pruebas comenzarán a las 19:00 en el escenario deportivo de Villa Fraterna, ubicado al lado de Kandire.

Los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva, zapatillas y una fotocopia de su carnet de identidad para ser evaluados por el cuerpo técnico del club.

Esta nueva jornada da continuidad a las pruebas que comenzaron el martes 24 de noviembre, cuando Sporting Santa Cruz recibió a niños de las mismas categorías.

Más fechas de captación en diciembre

El cronograma continuará el martes 1 y jueves 3 de diciembre, con evaluaciones para las categorías Sub-12 (2015), Sub-13 (2014) y Sub-14 (2013).

Posteriormente, el martes 8 y jueves 10 de diciembre será el turno de los nacidos en 2012, 2011 y 2010, correspondientes a las divisiones Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

Finalmente, la Pre-Academia tendrá sus jornadas el martes 15 y jueves 17 de diciembre, desde las 17:00, para las categorías Sub-6 (2021), Sub-7 (2020) y Sub-8 (2019).

Calendario de pruebas en Sporting Santa Cruz. Foto: Sporting Santa Cruz.

Las familias interesadas en recibir más información pueden comunicarse directamente con el club al número 77992663.