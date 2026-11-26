La final de la Copa Bolivia entre Real Potosí y Always Ready terminó 0-0 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, el miércoles 25 de noviembre. Con el 3-1 conseguido en el partido de ida, Always Ready se consagró campeón, pero la celebración quedó en segundo plano.

Al pitazo final, varios jugadores de Real Potosí se acercaron a la terna arbitral para reclamar algunas decisiones del encuentro, entre ellas un gol anulado a Always Ready a los 68 minutos, tras la intervención del VAR por una falta previa sobre Kevin Villegas.

En medio de los reclamos, el arquero argentino Cristian Martínez quedó frente a frente con el árbitro Jordy Alemán. El juez reaccionó con un golpe que hizo caer al guardameta sobre el césped. La situación derivó en empujones y obligó a la Policía a intervenir para escoltar a los árbitros hacia los vestuarios.

Una de las primeras declaraciones que trascendió fue la del propio Martínez, quien permaneció en el campo después de la agresión y respondió: “Que pegue más fuerte”, según informó Unitel.

También se pronunció el capitán de Real Potosí, Kevin Villegas: “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”.

Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol no comunicó una resolución oficial sobre el caso. Sin embargo, se anticipó posibles.

El episodio, registrado por la transmisión televisiva, trascendió las fronteras y fue recogido por distintos medios internacionales.

Infobae, de Argentina, tituló: “Escándalo por la agresión de un árbitro contra un jugador argentino tras una final en Bolivia: ‘Que pegue más fuerte’”.

En su publicación, señaló que el cierre de la final entre Real Potosí y Always Ready terminó en un escándalo y que el árbitro Jordy Alemán golpeó al arquero argentino Cristian Martínez durante una discusión con futbolistas del equipo potosino.

TyC Sports, también de Argentina, publicó: “Escándalo en Bolivia: un árbitro golpeó a un arquero argentino tras la final de la Copa”.

El medio explicó que el juez agredió al guardameta argentino una vez finalizado el partido que consagró campeón a Always Ready.

Por su parte, Ámbito tituló: “Insólito episodio en Bolivia: un árbitro golpeó a un arquero argentino tras la final de la Copa y podría recibir una dura sanción”.

La publicación precisó que, después del empate 0-0 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, Alemán golpeó a Martínez en medio de una discusión con los jugadores del conjunto local.

Desde Colombia, Noticias RCN también se hizo eco del hecho con el titular: “Escándalo en el fútbol de Bolivia: árbitro le pegó un puño a un jugador”.

El medio detalló que, tras el pitazo final, el árbitro fue rodeado por los futbolistas de Real Potosí, quienes reclamaban sus decisiones. En medio de la discusión, el juez golpeó en el rostro al arquero Cristian Martínez.

Así, lo que comenzó como un reclamo en Potosí terminó convirtiéndose en un escándalo internacional: un árbitro que golpeó a un futbolista durante los incidentes posteriores a una final, un arquero cuya respuesta se volvió viral y una posible sanción que todavía espera una decisión oficial de la Federación.