El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó este jueves que el Gobierno nacional garantizará los Bs 51 millones destinados a la remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz, con miras a recibir la final de la Copa Sudamericana 2027.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de contar con un escenario deportivo de primer nivel y aseguró que los recursos para ejecutar las mejoras están confirmados.

“La segunda gran noticia es que los Bs 51 millones para la remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera están más que confirmados, 100% del Gobierno nacional. Santa Cruz necesita un gran estadio y el próximo año Bolivia recibirá la final de la Copa Sudamericana. Ponemos todo nuestro empeño para que Santa Cruz y Bolivia tengan un estadio de primera”, publicó Paz.

La final está programada para el sábado 20 de noviembre de 2027 y tendrá como escenario al estadio Ramón Tahuichi Aguilera, según el calendario anunciado por la Conmebol y . La cita deportiva representa una nueva oportunidad para que Santa Cruz reciba uno de los eventos más importantes del fútbol sudamericano.

Sin embargo, el camino para conseguir esta sede ya tuvo un tropiezo. Santa Cruz había sido elegida para albergar la final de la Copa Sudamericana 2025, pero el 11 de septiembre de ese año la Conmebol anunció el traslado del partido a Asunción, Paraguay.

La decisión se tomó después de una inspección técnica que evidenció retrasos en las obras de remodelación del Tahuichi y el incumplimiento del cronograma establecido. En ese momento, el organismo sudamericano señaló que ya no existía tiempo suficiente para concluir los trabajos antes de la final.

Ahora, con una nueva fecha en el horizonte y el respaldo económico anunciado por el Gobierno nacional, Santa Cruz busca cumplir con las exigencias de infraestructura y organización para que la final de 2027 se dispute sin contratiempos en el principal estadio cruceño.