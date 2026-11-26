¡La ilusión sigue intacta! Con temple de acero y una actuación memorable desde los doce pasos, la selección boliviana de fútbol de talla baja venció a Colombia por 6-5 en el marcador global (tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario), asegurando su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo Marruecos 2026.

En un encuentro de alto voltaje disputado este jueves en suelo marroquí, La selección boliviana de Talla Baja y el combinado cafetero protagonizaron un duelo parejo que no pudo resolverse durante los minutos reglamentarios. Con el empate 2-2 en la pizarra, la clasificación se trasladó a la tanda de penales, donde el conjunto nacional mostró mayor efectividad para sellar el 6-5 definitivo y desatar el festejo boliviano.

De esta manera, Bolivia mantiene su condición de invicto en el certamen tras haber liderado el Grupo 2 con puntaje perfecto (9 unidades) y superar una exigente llave sudamericana en cuartos de final.

El anfitrión será el próximo obstáculo

Sin tiempo para el descanso, el combinado nacional volverá a la cancha este viernes 27 de noviembre para disputar el pase a la gran final frente a la selección anfitriona, Marruecos, que accedió a esta instancia luego de superar por 3-0 a México. La definición por el título mundial está programada para este domingo 29 de noviembre.