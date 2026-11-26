¡Cambio de planes para la Verde! La selección boliviana de fútbol de talla baja tendrá que esperar un poco más para afrontar su compromiso frente a Colombia, por los cuartos de final del Mundial de Marruecos 2026.

De acuerdo con los reportes, el partido fue retrasado y se disputaría a las 19:20 (hora boliviana), dejando atrás las 17:45 que estaban establecidas inicialmente. Hasta el momento, no se conocen los motivos de esta modificación.

Bolivia llega a esta instancia con una campaña sobresaliente. El equipo nacional terminó como líder del Grupo 2 con puntaje perfecto, tras conseguir tres victorias consecutivas: goleó 6-0 a Francia, venció 3-1 a México y superó 2-1 a Sudán. En total, sumó nueve puntos, con 11 goles a favor y apenas dos en contra.

Por su parte, Colombia clasificó como segunda del Grupo 1, con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates. El conjunto cafetero también llega invicto y será un rival exigente para la selección nacional.

Ahora, la Verde tendrá una prueba decisiva: ganar significa instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo y continuar alimentando el sueño de conquistar el título mundial.