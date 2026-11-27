Tras asegurar el boleto de la selección boliviana de talla baja a las semifinales de la Copa del Mundo Marruecos 2026 frente a Colombia, el director técnico Julio César Lavadenz celebró haber ingresado entre los cuatro mejores equipos del planeta en esta categoría.

"Todavía tenemos la esperanza de llegar a la final, vamos a pelear para llegar más lejos", afirmó el estratega nacional sobre el objetivo inmediato del invicto combinado patrio.

El entrenador reveló que el conjunto nacional tuvo que superar serios obstáculos externos durante la dramática tanda de penales que definió el encuentro tras el empate 2-2.

"Tuvimos que enfrentar muchas dificultades, en la tanda de penales hubo alguna irregularidad porque decidí cambiar de arquero, el árbitro y la organización tomaron la decisión que no podía hacerlo, cuando eso es antirreglamentario", denunció Lavadenz, quien además sentenció que "hay gente que no nos quería en semifinal".

Respecto al desarrollo del compromiso ante el cuadro cafetero, el DT resaltó la entrega de sus dirigidos frente a un rival que se dedicó a defenderse durante todo el partido.

"Para el boliviano nada es fácil y tuvimos que sufrir para pasar a la siguiente fase", reconoció el técnico al valorar que el plantel tuvo mucha actitud y ganas de seguir adelante pese a la presión de dominar el partido.

La mira puesta en el anfitrión

Sin tiempo para festejos prolongados, la ‘Verdecita’ deberá saltar nuevamente al campo de juego este viernes 27 de noviembre, en menos de 24 horas, para medirse ante la selección local de Marruecos.

"El equipo marroquí tiene muchas cualidades, tienen mucha agresividad en el juego, presionan todo el tiempo, vamos a prepararnos para eso para realizar buenas transiciones", adelantó Lavadenz, confirmando que esperará el informe médico de la jornada antes de definir si habrán modificaciones en el equipo titular.