Entre abrazos, gritos de alegría y muestras de agradecimiento a la población boliviana, los jugadores de la selección nacional de fútbol de talla baja celebraron su histórica clasificación a las semifinales del Mundial que se disputa en Marruecos. El plantel, que se mantiene invicto en el certamen, compartió su emoción durante una entrevista con Red Uno, después de conseguir una victoria por penales.

Desde Marruecos, Reinaldo Medrano, presidente de la selección de Talla baja de Bolivia, expresó la satisfacción del equipo por el resultado y destacó el respaldo que recibieron de los aficionados durante su participación en el campeonato.

"Estamos ya afónicos de haber festejado el triunfo, la verdad muy contento. Este triunfo va dedicado a toda la población boliviana, a toda esa gente que de alguna manera ha confiado en este grupo y creo que estamos respondiendo con resultados", manifestó.

Durante el contacto, los jugadores y miembros del cuerpo técnico se reunieron para saludar a la población boliviana y compartir la alegría por la clasificación. El profesor Oliva también participó de la entrevista, en la que se destacó el esfuerzo colectivo de la selección.

"Esto no acaba aquí, seguimos haciendo historia", afirmó Reinaldo.

Una clasificación sufrida que terminó en celebración

El encuentro que permitió a Bolivia avanzar a semifinales estuvo marcado por la tensión y las dificultades para concretar las oportunidades de gol.

Según relató Reinaldo, la selección dominó gran parte del partido, pero el rival aprovechó sus contragolpes y llevó la definición a la tanda de penales.

"Dominando absolutamente todo el partido, pero creo que los goles fueron los que no salieron y ellos en contraataque fueron más efectivos, lo cual les permitió llevarnos a penales", explicó.

Uno de los momentos más complicados se produjo cuando el arquero boliviano sufrió una lesión al caer durante una de las primeras ejecuciones y tuvo que ser reemplazado.

"Estábamos realizando el cambio de arquero. Se lesionó el arquero, estaba con dolor de cabeza porque cayó en el primer penal que patearon. Cayó mal y ya no podía continuar atajando", relató.

El cambio generó una demora y observaciones de la organización, pero finalmente Bolivia consiguió imponerse y asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Bolivia enfrentará a Marruecos en semifinales

Tras la celebración, el plantel comenzó a concentrarse en su próximo compromiso frente a Marruecos, anfitrión del campeonato, por un lugar en la final.

Reinaldo reconoció que será un encuentro complicado por la presión del público local, pero aseguró que la selección está preparada para afrontar ese escenario.

"Es un rival complicado, juega con presión, juega con la gente, pero nosotros estamos acostumbrados a esa situación", sostuvo.

También expresó su preocupación por el arbitraje de los encuentros del anfitrión y pidió a la organización garantizar condiciones adecuadas para la semifinal.