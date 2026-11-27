La gala de este jueves 26 de noviembre de La Gran Batalla comenzó con una presentación de Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo, quienes transportaron al público a la década de los 90.

El participante asumió el desafío de interpretar a Will Smith, protagonista de la recordada serie El príncipe del rap, mientras sus bailarines lo acompañaron con una coreografía al ritmo de Yo Home to Bel-Air.

Con una propuesta cargada de energía, movimientos característicos de la época y una puesta en escena inspirada en la producción televisiva, el equipo buscó impresionar al jurado y acercarse a la posibilidad de competir por una semana de inmunidad.

La jurado Gabriela Zegarra fue una de las primeras en reconocer el trabajo de Raymi y su academia. Destacó especialmente la coordinación de los bailarines y el esfuerzo que se reflejó en la presentación.

"Creo que toda la presentación tuvo mucho estilo. Me gustó la coordinación, se nota que lo han ensayado bastante", manifestó.

Zegarra también señaló que Raymi logró disfrutar de la puesta en escena y transmitir la esencia del personaje, aunque observó que algunos movimientos de baile todavía le representaban una dificultad.

"Siento que lo disfrutaste, Raymi. Te costaba un poco el tema del baile, pero siento que sí estaba el personaje", comentó.

Por su parte, Tito Larenti valoró el trabajo colectivo de la Academia Waso.bo y reconoció el papel que desempeña Raymi dentro de su equipo.

El jurado destacó que, aunque la coreografía respondía a un estilo relativamente sencillo y característico de la época, se evidenció un trabajo importante de preparación.

"Creo que Raymi ejerce un buen liderazgo y creo que se los transmite", expresó.

Larenti también aseguró que el participante ha demostrado una evolución importante durante la competencia y que existen habilidades suyas que no ha observado en otros concursantes.

La jurado Elka Meyer también expresó su satisfacción con el espectáculo y destacó que el equipo consiguió recrear la escena con una energía adecuada.

"La verdad que me gustó. La canción es muy tranquila, me gustó mucho la energía, la escena, recrearon toda la escena", señaló.

Meyer reconoció que los integrantes de la academia todavía se encuentran en un proceso de crecimiento técnico, pero valoró el esfuerzo colectivo y la dedicación que demuestran en cada gala.

"Felicidades, chicos. Me encanta su trabajo. Ejecuten cada vez mejor lo que les toque", recomendó.

Quimey del Río también destacó la interpretación del personaje y el trabajo actoral de los bailarines.

Según su evaluación, el equipo consiguió reproducir adecuadamente la escena y transmitir la personalidad característica del protagonista de El príncipe del rap.

"Ustedes reprodujeron bien la escena, la actuación del elenco estuvo bien, me daba la esencia de Will Smith", comentó.

Al finalizar las evaluaciones, Raymi Vidaurre se mostró satisfecho con la presentación y aprovechó el momento para expresar su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la preparación del espectáculo.

"Muchas gracias, muy contento. Quiero agradecer a los que nos ayudaron, a mi equipo y al jurado", manifestó.