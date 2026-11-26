La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, aseguró que el precio del diésel en Bolivia puede disminuir si las cotizaciones internacionales registran una variación que supere el 5% establecido en la fórmula de cálculo. Explicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realiza verificaciones diarias y que no existe un plazo fijo de 30, 90 o 100 días para modificar el precio vigente de Bs 20,57 por litro.

La autoridad explicó que la metodología está contemplada en el Decreto Supremo 5716 y en la Resolución Ministerial 177, que establecen los parámetros para determinar el precio del combustible.

"Esta fórmula se aplica en función de la variación del más menos 5%, que es una banda que también es establecida dentro del decreto supremo", manifestó.

Revela que fue abrogada la resolución de las 100 cotizaciones

La viceministra sobre la Resolución Administrativa 0048/2026 de la ANH, que establecía el relevamiento de las últimas 100 cotizaciones publicadas por Argus Media para calcular el precio referencial del diésel.

Genuzio aseguró que esa disposición ya no se encuentra vigente y atribuyó su emisión a una falta de coordinación dentro de la entidad reguladora.

"Sí, bueno, esa resolución está abrogada", afirmó.

La autoridad indicó que la normativa vigente no fija una cantidad específica de cotizaciones que deban utilizarse para calcular el promedio, lo que permite considerar diferentes periodos de referencia.

"En ninguna parte de la normativa dice el número de valores o de datos que se tiene que tomar dentro del promedio", explicó.

Según Genuzio, esta flexibilidad permite ajustar el cálculo tomando en cuenta las fluctuaciones internacionales del combustible, el tipo de cambio y otros componentes de la estructura de costos.

ANH verifica diariamente las condiciones para modificar el precio

La viceministra aclaró que la evaluación de los precios se realiza todos los días y que una modificación puede activarse cuando se supera la banda de variación establecida.

"Diariamente se va modulando este precio respecto al precio de referencia del diésel", sostuvo.

Consultada sobre si el combustible podría bajar la próxima semana, Genuzio señaló que existe una tendencia descendente en la cotización internacional del petróleo, aunque aclaró que el precio del diésel no necesariamente disminuye en la misma proporción.

Explicó que los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y las dificultades del transporte marítimo continúan influyendo en el costo internacional del producto.

"La tendencia es que esté bajando. Entonces, en la medida de que nosotros encontremos que el precio con el cual estamos comparando supere la banda de más menos 5%, esa situación se puede dar", indicó.

No existe una fecha fija para el próximo ajuste

Ante la consulta de si la ANH debe esperar una semana o varios meses para modificar el precio, la autoridad reiteró que el mecanismo depende de la variación registrada y no de un calendario predeterminado.

Precisó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la institución responsable de realizar el cálculo y publicar los nuevos precios cuando corresponda.

De esta manera, Genuzio dejó abierta la posibilidad de una reducción del diésel en los próximos días, aunque sin confirmar una fecha específica, debido a que cualquier modificación dependerá del comportamiento de las variables internacionales y de la aplicación de la fórmula vigente.