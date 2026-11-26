El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió tranquilidad a la población frente al reciente incremento del precio del diésel y aseguró que la medida responde a una normativa aprobada semanas atrás, que establece un mecanismo de ajuste de acuerdo con el comportamiento de los precios internacionales.

La autoridad explicó que el aumento registrado no representa una decisión improvisada del Gobierno, sino la aplicación de una fórmula contemplada en el decreto supremo que establece la variación del costo de los carburantes.

"No es algo nuevo, no es que el Gobierno se ha levantado ayer y ha dicho: subo el precio. Esto ya estaba estipulado en un decreto y la población estaba consciente de que el precio del diésel iba a ser variable en base a los precios internacionales", manifestó Zamora.

Gobierno espera una reducción del precio

El ministro reconoció que la última actualización del precio del diésel tuvo una variación al alza, pero señaló que el mecanismo también contempla la posibilidad de reducciones cuando las condiciones del mercado internacional sean favorables.

"Yo lo que le pido a la población es que esté tranquila, hubo una variación de precio que lastimosamente fue al alza y esperemos que el precio la otra semana baje", expresó.

Zamora reiteró que el comportamiento del combustible dependerá de las cotizaciones internacionales y de los cálculos establecidos dentro del mecanismo de actualización.

"La otra semana puede bajar y eso ya se verá, pero decirle a la población que tenemos que tener fe de que los precios internacionales bajen y el precio del diésel también baje", sostuvo.

Finalmente, explicó que las variaciones podrán realizarse semanalmente o en los periodos que determine el Ministerio de Hidrocarburos, en función de la fórmula establecida para calcular el precio del combustible.